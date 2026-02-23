Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Pd, M5S, Avs e Italia Viva, in aula alla Camera, hanno chiesto un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni sui nuovi dazi annunciati da Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema americana.
**Dazi: Pd-M5S-Avs-Iv, 'informativa urgente Meloni in aula'**
23 febbraio, 2026 • 14:43
