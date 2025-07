Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Più che un accordo quello siglato ieri da Ursula Von der Leyen sui dazi è una capitolazione. L'Europa ha ceduto al sovranismo di Trump, che continua a fare danni all'Italia e all'Europa. L'arrendevolezza non ha pagato, il ponte di Giorgia Meloni non è mai esistito. A subirne le conseguenze saranno imprese e lavoratori italiani". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

"La totale inadeguatezza della presidente della Commissione è confermata anche da ciò che Draghi ha definito 'dazi interni', la burocrazia e i regolamenti che frenano lo sviluppo, e che le imprese chiedono di rimuovere. Per ora – aggiunge Paita – nessun segnale nemmeno su questo: Von der Leyen incapace di trattare così come di riformare l'Unione".