

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Il vicepresidente della Commissione Fitto afferma che 'i dazi non ci piacciono', ma che 'abbiamo raggiunto il miglior accordo possibile'. È una dichiarazione che sa di resa e che conferma il totale fallimento politico del Governo Meloni. Altro che miglior accordo possibile: stiamo parlando di misure che mettono in difficoltà migliaia di imprese italiane, colpiscono il nostro export e mettono a rischio oltre 180mila posti di lavoro. Dire che 'va implementato e migliorato' è un modo elegante per ammettere che siamo davanti a un chiaro fallimento e che l’Italia è arrivata impreparata e senza una linea autonoma". Lo afferma Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Affari europei della Camera.

"Il Governo -aggiunge- avrà ora la serietà di riconoscere le enormi criticità dei dazi e spiegare cosa ha fatto Meloni nei suoi viaggi americani, quale forza ha dato al mandato negoziale di Von der Leyen? Noi continueremo a incalzare l’Esecutivo affinché si attivi subito con risorse vere e misure di difesa per le imprese italiane che oggi mancano del tutto. Sui dazi non serve propaganda: servono risposte immediate per tutelare il sistema produttivo del Paese”.

