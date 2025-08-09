

Roma 9 ago. (Adnkronos) - "I dati diffusi da Confartigianato confermano che la strategia del ministro Antonio Tajani di diversificare i mercati di sbocco per il nostro export, sta dando i frutti sperati. Di fronte ai dazi statunitensi, le imprese italiane hanno saputo reagire, aumentando del 5,3% le esportazioni verso 25 mercati chiave nei primi quattro mesi del 2025, con punte record negli Emirati Arabi (+20,9%), Brasile (+14%) e Svizzera (+13,1%). È la dimostrazione che una politica estera economica lungimirante può trasformare una crisi in un’opportunità di crescita per il Made in Italy". Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

