Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Trump ha sferrato il suo attacco all’Europa fragile dei nazionalismi , quella dove i sovranisti, e prima tra tutti la Meloni, provano ad avanzare ciascuno per conto proprio ma alla fine non portano a casa alcun risultato, anzi". Così in una nota l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti.

"Ora il governo italiano deve subito provvedere a sostenere le imprese e i lavoratori dei settori coinvolti dalla Trump Tax, impegnandosi in un grande piano di rilancio del Made in Italy nel mondo e nei mercati esteri, rafforzando gli accordi con paesi terzi extra Ue/Usa. Per prima cosa: dove sono i 25 miliardi che lo scorso 8 aprile Meloni aveva annunciato per consentire al sistema produttivo italiano di fare fronte alle difficoltà legate all’introduzione dei dazi?”.