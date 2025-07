Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "I dazi del 15% non sono una vittoria come racconta Giorgia Meloni. Sono la sconfitta del sovranismo interno all’Europa che non ci consente di rispondere con maggiore forza e tempismo. Dobbiamo seguire subito le indicazioni del Rapporto sulla competitività dell’Europa di Mario Draghi per attutire l’impatto dei dazi e proteggere le persone e le imprese europee”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi, postando sui social un video ironico su Salvini che sfoglia cartelli in cui ricorda che i Dazi sono una grande opportunità per le imprese italiane.

“Serve abbattere inutili costi interni che ostacolano la crescita delle imprese dentro il mercato europeo ma - sottolinea Magi - dobbiamo anche far crescere le imprese orientando gli appalti e gli incentivi pubblici all’acquisto di beni e servizi europei, disincentivando quelli non prodotti in Europa. Gli aiuti alle imprese devono essere selettivi e non a pioggia e aiutare solo le imprese dei settori trasversali come meccanica e chimica e ad alto valore aggiunto. Ora che l’America non lo è più, tocca all’Europa essere il baluardo dello Stato di Diritto e delle regole multilaterali. Il commercio deve diventare uno strumento di pace non di conflitto. Dobbiamo concludere tutti gli accordi di libero scambio ed aprirne di nuovi. Va ricostruito un sistema di regole equo insieme a tutti i Paesi danneggiati dai dazi di Trump come Canada, Messico e Giappone fondato sul rispetto dei diritti umani e su alti standard ambientali e sociali".

"L’Europa deve attuare le direttive sui servizi digitali per proteggere i propri cittadini e tassare i monopolisti digitali americani. Indebolendo questi monopoli aiuteremmo le imprese digitali europee a crescere ed aggregarsi. L’assenza di un unico mercato finanziario spinge i risparmi degli europei in America. Dobbiamo riprenderci i nostri soldi costruendo una Wall Street Europea con un’unione dei risparmi degli investimenti. Ieri - conclude Magi - l’Europa dei sovranisti ha alzato la bandiera bianca della resa, noi vogliamo quella blu dell’orgoglio europeo”.