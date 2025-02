Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “C’era una volta Giorgia Meloni che festeggiava la vittoria di Trump. Poi è arrivata la dura realtà dei dazi americani che andranno a colpire le aziende italiane ed europee: lo Svimez, in un’indagine per il Sole24Ore, ha stimato una perdita di 3,8 miliardi di euro del Pil nazionale e di 5,8 miliardi di euro dell’export verso gli Usa, con pesanti ricadute occupazionali. Giorgia Meloni esca dal mondo delle favole e si renda conto che Donald Trump, il suo miglior amico, è in realtà il peggior nemico dell’Italia e delle sue imprese”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.