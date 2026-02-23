

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - “Meloni si precipita a parlare di Sanremo, ovvero di se stessa e della sua (non) partecipazione al Festival, ma ancora non ha proferito parola sui Dazi di Trump, dichiarati illegali dalla Corte Suprema USA ma subito rincarati per ripicca dal presidente americano. Siamo su Scherzi a Parte? È comprensibile il disagio di Meloni per i danni provocati al commercio internazionale, ma il silenzio della premier é ormai imbarazzante. Che parli di Sanremo invece che di Dazi, dimostra come Meloni sia totalmente nel pallone. Venga in aula invece di scappare”. Così in una nota il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

