Milano, 31 lug. (Adnkronos) - I dazi annunciati da Donald Trump verso l'Europa rischiano di mettere a rischio "150mila posti di lavoro, da nord a sud". Così all'Adnkronos, Pasquale Lampugnale, vicepresidente di Confindustria Piccola Industria e ceo di Sidersan.

"Un duro colpo all'esportazione", sottolinea, in quanto l'Italia "è il secondo paese manifatturiero d'Europa, ha un valore di esportazioni pari a 650 miliardi, di cui 65 verso gli Stati Uniti. Questa tassa messa sui nostri prodotti italiani riduce potenzialmente fino al 20% l’export".

"Non c'è un settore che venga esentato da questa problematica. È un duro colpo per le grandi e le piccole imprese che sono innestate nelle grandi filiere industriali, e che direttamente e indirettamente vivono anche di esportazione" conclude.