Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Dicevano ‘intesa zero a zero’. Assicuravano che Giorgia Meloni, la ‘pontiera’, avrebbe difeso l'Italia. E invece l'accordo con Trump è una disfatta totale. Dazi al 15% sui prodotti europei, centomila posti di lavoro a rischio solo in Italia, 23 miliardi di euro del nostro export che rischiano di andare in fumo". Lo scrive su Instagram Marco Furfaro, responsabile Welfare nella segreteria nazionale del Pd.

"E ancora: obbligo di comprare 750 miliardi di dollari di gas liquefatto americano, di investire 600 miliardi negli Stati Uniti, di acquistare montagne di armi statunitensi. Non un negoziato, non una trattativa, ma una resa incondizionata. Avallata da chi si riempie la bocca di ‘sovranismo’, ma in questi mesi ha fatto da zerbino a un miliardario americano che vuole disintegrare l'Europa. Altro che ‘prima gli Italiani’”.