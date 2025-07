Roma, 27 lug (Adnkronos) - "Mentre sono a Paestum, al campeggio dell’Unione dei Giovani di Sinistra, l’organizzazione giovanile di Sinistra Italiana, arriva la notizia dell’accordo fra Trump e Von der Layen su dazi al 15% su molti settori produttivi, mentre rimarranno i dazi al 50% su altri settori come l’acciaio. I due festeggiano e raccontano che si tratta di un ottimo accordo. E invece noi vediamo la conferma di quel che diciamo da tempo, e cioè che Trump ha aperto una guerra economica e commerciale pesante, dagli esiti imprevedibili". Lo dice Nicola Fratoianni.

"Quel che non va fatto, da parte di Italia e Europa, è comprare armi e gas dagli americani, come pure consentire alle grandi multinazionali USA di avere regimi fiscali vantaggiosi. E invece è esattamente quel che stanno facendo. Questi ci portano alla guerra, questi ci portano - conclude Fratoianni - al disastro sociale ed ambientale: dobbiamo costruire l’alternativa, subito".