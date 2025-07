Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Von der Leyen è la punta estrema del negoziato, dietro di lei ci sono i capi di Stato. Se qualcuno deve andare a casa non è solo Von der Leyen ma anche capi di Stato a partire dalla nostra Giorgia Meloni". Lo dice Giuseppe Conte a Piazza Asiago, trasmesso sul sito de La Stampa.

"Non puoi andare negli Stati Uniti e promettere a Trump acquisto di gas e armi quando il negoziato era ancora aperta: questo non è un negoziato, è una resa. Meloni non ci rimette nulla di tasca sua" anzi "ha ottenuto la prefazione del figlio di Trump al suo libro".