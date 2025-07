Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Nelle ultime 24 ore Giorgia Meloni ha definito l’intesa - o meglio, la resa - sui dazi 'positiva', 'sostenibile', perché 'l’accordo garantisce stabilità'. Per Ursula von der Leyen, che insieme a Meloni è stata artefice di questa epocale sconfitta, 'è un buon accordo, siamo giunti a una buona conclusione'; motivo per cui ha ringraziato Trump 'per il suo impegno personale e la sua leadership nel raggiungere questa svolta. È un negoziatore tenace'. Mentre per il primo ministro francese François Bayrou 'è un giorno buio quando un'alleanza di popoli liberi, uniti per affermare i propri valori e difendere i propri interessi, decide di sottomettersi'”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"In realtà, il giorno dopo la resa -argomenta il leader M5S- si diffonde sempre più la certezza che le condizioni dettate da Trump si riveleranno disastrose per l’economia europea e quella italiana. Le parole del premier francese sono uno schiaffo duro da digerire per chi, come Meloni, si proclama sovranista ma poi diventa portabandiera dello slogan “America First”. Crolla il castello di carte di Giorgia Meloni: una premier che, pur di compiacere la Casa Bianca, ha deciso di sacrificare il presente e il futuro di milioni di italiani. Nessun sussulto di dignità, nessun allarmismo per un Paese che corre verso il baratro".

"Eppure i fatti parlano chiaro. Dai dazi triplicati allo smantellamento dell’industria e dell’export italiani, dall’impegno di acquisti europei di energia da Washington per 750 miliardi di dollari all’incremento di 445 miliardi della spesa italiana in difesa entro il 2035, come sancito in sede Nato. Gli Stati Uniti brindano e Meloni prende atto della dura realtà: da ‘ponte’ con Washington si è trasformata nella ‘testa di ponte’ con cui Trump ha piegato le resistenze dell’intera Europa. Davvero un successo, le varrà senz’altro il premio Nobel per l’economia vagheggiato qualche giorno fa dalla stampa amica".