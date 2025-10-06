

Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Domanda a cittadini e imprenditori colpiti dai dazi: avete visto almeno 1 euro dei 25 miliardi di aiuti promessi dalla Presidente del Consiglio ad aprile? Per ora abbiamo notizia solo di oltre 20 miliardi di aumenti in 3 anni per armi e difesa". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"La risposta del Governo alle imprese vessate dalla trattativa persa con Trump quale sarebbe? Quali risposte a imprese e lavoratori che rischiano il posto per i dazi al 15% o addirittura al 107% sulla pasta italiana? -prosegue il leader del M5s- Lo so che sui giornali e sulle tv piegate alla propaganda governativa non se ne parla più, ma nel mondo reale sono dolori per i cittadini, colpiti già da aumento delle tasse, tagli in busta paga, carovita e stipendi troppo bassi".

"Io credo che sia giusto essere pronti a prendere soldi da extraprofitti energetici e delle banche, dalle risorse concentrate sulla folle corsa al riarmo per metterli sulle emergenze di lavoratori con stipendi da fame e imprese che escono da 30 mesi di crollo della produzione industriale su 33 di Governo", conclude Conte.

