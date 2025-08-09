

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "I dati di Confartigianato confermano che l’Italia reagisce ai dazi Usa puntando su nuovi mercati. Un risultato che premia la strategia lungimirante del ministro Antonio Tajani, capace di coniugare diplomazia economica e sostegno concreto al nostro tessuto produttivo. Grazie alla sinergia tra Farnesina e mondo delle imprese, l’export Made in Italy cresce in aree chiave, garantendo occupazione e rafforzando l’interesse nazionale". Lo afferma Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia

