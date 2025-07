Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “Chissà cosa avrebbe detto del pessimo accordo sui dazi la sovranista Giorgia Meloni se fosse stata all’opposizione. Quella a cui abbiamo assistito è stata una genuflessione in tutto e per tutto dell’Unione europea al suo amico Donald Trump, che avrà conseguenze nefaste per il nostro Paese con 100/200mila posti di lavoro a rischio". Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in 10a commissione al Senato e vicepresidente di Palazzo Madama Mariolina Castellone.

"A detta della sua maggioranza e dei media compiacenti, la presidente del Consiglio doveva essere il ponte fra Ue e Stati Uniti: non solo ha fallito sotto tale punto di vista, ma ha addirittura ceduto sovranità a Trump da cui compreremo a carissimo prezzo Gnl e armi. Risorse che invece si potevano e dovevano destinare a lavoratori e imprese, che ora si ritroveranno indifesi davanti alla tempesta. Definire ‘positiva’ l’intesa, come ha fatto Meloni, significa essere fuori dalla realtà. Ora il Governo faccia di tutto affinché nemmeno un posto di lavoro vada perso a causa di questa follia”.