

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi voluti in nome di un protezionismo muscolare da Donald Trump. Non è solo una questione commerciale, è un segnale politico e istituzionale, significa che negli USA i contrappesi funzionano, che nessuno è sopra la legge e che anche le scelte più controverse devono rispettare il perimetro costituzionale". Lo scrive sui social Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

"La competenza in questo caso è del Congresso, non del Presidente. La loro bocciatura rappresenta un ritorno alla legalità istituzionale - anche se da Trump c’è da attendersi di tutto e di più - e ora speriamo in un ritorno ad un approccio più equilibrato nelle relazioni economiche globali. Ps: attendiamo commenti da tutti quelli che - a partire dalla premier passando per i suoi vice - si erano spericolatamente lanciati a giustificare, minimizzare e addirittura esaltare i dazi trumpiani", conclude.

