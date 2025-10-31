

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Tajani si dice preoccupato per i dazi sulla pasta, ma dovrebbe guardare dentro la sua maggioranza: hanno trasformato il sostegno a Trump in una tassa per l’Italia. È il suo alleato di governo, il vicepremier Salvini, ad aver dichiarato che i dazi imposti dagli Stati Uniti erano un’opportunità per l’Italia. La premier Meloni, che la propaganda di destra aveva dipinto come ‘pontiera’ l’Europa e Washington, con la sua politica estera ideologica e subalterna alle destre sovraniste è causa di isolamento dell’Italia e in un danno concreto per le nostre imprese". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Ora Tajani si appella all’Unione Europea per chiedere sostegno, ma prima di chiedere aiuto a Bruxelles, dovrebbe guardare chi siede tra i banchi della sua maggioranza", conclude.

