

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Oggi a Strasburgo ho avuto confronto con il Commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, che negli ultimi mesi ha lavorato all’accordo con gli Stati Uniti, per limitare i danni delle politiche di Trump". Lo scrive Stefano Bonaccini sui social.

"Pur riconoscendo il bisogno di stabilità per i lavoratori e le imprese europee, questo accordo non ci soddisfa. Siamo infatti al lavoro per modificarlo e renderlo più equo. Chiediamo clausole di revisione e di scadenza, e possibilità di adeguare rapidamente l’accordo in caso di decisioni unilaterali di Trump; divieto che i dazi al 15% vengano aumentati al 50% per i prodotti contenenti acciaio o alluminio, come Trump vorrebbe per motocicli o pompe idrauliche; estensione del dazio zero ad altri prodotti strategici italiani ed europei, come il vino e le bevande alcoliche; revisione della lista dei prodotti Usa a dazio zero, a partire da acciaio e alluminio".

"Lo abbiamo sempre detto: di fronte all’arroganza e alle continue minacce dell’Amministrazione Trump, non siamo disponibili a firmare assegni in bianco, ma vogliamo un accordo che tuteli i nostri lavoratori, le nostre imprese e i valori europei".

