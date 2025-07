Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Mi rivolgo anche agli amici del centrosinistra: ma come potete ancora sostenere Von der Leyen? Fermiamo insieme questa follia. Non lasciateci da soli: staccate la spina a Von der Leyen. Deve andare a casa ora subito, e un attimo prima insieme alla gemella armata Meloni deve chiedere scusa per le umiliazioni che ci hanno inflitto". Così la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera per chiedere un'informativa della Presidente del Consiglio sui dazi.