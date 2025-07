Roma, 27 lug (Adnkronos) - "5% del Pil per le spese Nato, 15% di dazi sull’export, zero tasse e zero regole per le Big Tech USA, miliardi per comprare armi ed energia dagli Stati Uniti. La più cara e disastrosa partita a golf della storia europea". Lo scrive sui sociale Enzo Amendola, deputato del Pd, sull'accordo Usa-Ue sui dazi.