Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - "Il mal di schiena è una condizione molto diffusa, un problema che affligge moltissimi lavoratori. E specialmente in questi ultimi anni in cui tutte le attività logistiche sono aumentate sempre più, il mal di schiena è diventato purtroppo una patologia con cui i lavoratori si trovano a convivere. E quindi tutti gli sforzi in termini di ricerca che possono essere fatti per arrivare al traguardo di mitigare queste patologie è sicuramente un obiettivo che è alla nostra portata e che possiamo tranquillamente portare avanti. Per questo motivo pensiamo sia fondamentale la collaborazione con le università del Lazio. L'obiettivo è mettere insieme le forze per ottenere risultati per migliorare la gestione del paziente, dalla diagnosi precoce al recupero funzionale e ritorno al lavoro". Lo ha detto Fabrizio D'Ascenzo, presidente Inail, intervendo oggi a Roma all'evento conclusivo del progetto ricerca 'Spine 4.0', promosso dall'Inail con la Fondazione Campus Bio-Medico e il Policlinico Campus Bio-Medico.