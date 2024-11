(Adnkronos) - Milano, 22.11.2024 – Se c’è uno sport che, soprattutto in questi ultimi anni, ha iniziato a far parlare molto di sé, è il Padel. Quello che tuttavia molti non sanno è che molti ex calciatori professionisti hanno iniziato a competere in tornei internazionali anche in questo sport, spinti da tutta una serie di opportunità di business.

Per tutti coloro che desiderano scoprire i segreti e le opportunità, sia sportive che imprenditoriali, dietro a questo sport ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Dario Marcolin “PADEL NEL PALLONE. Segreti E Mentalità Di Un Ex Calciatore Per Diventare Competitivo Nel Padel” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per affrontare le sfide di questo sport con la stessa attitudine mentale dei grandi campioni di calcio.

“Il mio libro parla della nuova vita che molti ex calciatori professionisti stanno intraprendendo grazie allo sport più in voga in questo momento: il Padel” afferma Dario Marcolin, autore del libro. “Pagina dopo pagina, spiego come questo passatempo sia diventato anche un’ottima opportunità di business grazie a sponsor e tornei internazionali in giro per il mondo”.

Secondo l’autore, sono molti gli ex atleti, o semplici appassionati di sport, che sono alla ricerca di nuove sfide capaci di fargli riprovare l’adrenalina della competizione e il piacere della vittoria. Motivo per il quale, come dimostra il libro di Dario Marcolin, non è un caso se campioni del calibro di Totti, Milito, Van Persie e Llorente siano diventati protagonisti di tornei internazionali di alto livello, capaci di far risplendere i grandi calciatori del passato anche in uno sport così diverso dal pallone.

“L’autore, venendo da un background calcistico di primo ordine, sa bene quanto sia importante l’atteggiamento mentale per raggiungere risultati sportivi di alto livello” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo libro ha come obiettivo quello di condividere, con tutti gli appassionati di padel, quello stesso mindset che i grandi campioni di calcio hanno saputo portare a suo tempo nel rettangolo verde, così da raggiungere il massimo livello di competizione anche in questo nuovo sport”.

“Ho avuto il piacere di conoscere Giacomo Bruno che mi ha colpito molto in termini di professionalità e dedizione al lavoro” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore ha seguito la pubblicazione del mio libro in ogni suo dettaglio, dandomi così la possibilità di realizzare qualcosa di grande”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4fqXOfD



Dario Marcolin, ex calciatore professionista classe 1971, è oggi commentatore sportivo e grande appassionato di padel. Dopo una carriera calcistica che lo ha visto militare in club come Lazio, Sampdoria, Napoli, Blackburn, Genoa e Cagliari, ha portato la sua esperienza e determinazione sui campi di padel, diventando parte integrante del fenomeno degli ex calciatori che in questo sport hanno trovato una seconda vita sportiva. Con uno spirito competitivo mai spento, in questo libro Dario condivide la sua passione per il padel, esplorandone i segreti e le opportunità, sia sportive sia imprenditoriali. Email: Infodariomarcolin@mncomm.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it