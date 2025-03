Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - "L'opera di Dante è immortale, attraversa i secoli e ha sempre degli attimi di modernità incredibili. Tant'è che in tutto il percorso che descriviamo in un linguaggio nuovo attraverso la musica, la danza e le arti visive, riusciamo davvero a ricreare un percorso umano di una storia che non ha tempo". Così Francesco Gravina, produttore de 'La Divina Commedia Opera Musical' e presidente della Mic Musical è intervenuto all’evento di presentazione, presso la sede della Società Dante Alighieri, a Roma, della tournée in Cina de 'La Divina Commedia Opera Musical', l’acclamato kolossal teatrale prodotto da Mic International Company, che a partire dal 25 aprile farà il suo debutto in Cina, toccando 15 grandi città, tra cui Pechino, Shanghai e Hong Kong, in collaborazione con We Opera Studio Limited.

Il produttore, poi, spiega perché la scelta della Cina per il debutto della tournée: “Tra tutti i mercati emergenti, quello della Cina è veramente molto attento alla cultura”. Pertanto “c'è stata l'opportunità di intraprendere questo percorso e crediamo che il punto di partenza per tutto il tour internazionale che stiamo programmando possa essere proprio la Cina, in un anno importante tra relazioni Italia-Cina, che avviene, appunto, quest'anno”.

"Oggi sono tantissimi i ragazzi delle scuole che si sono appassionati attraverso questa modalità di trasmissione del messaggio sempre attuale della Divina Commedia - conclude Gravina - e ci auguriamo che anche in Cina possa avere lo stesso tipo di successo che abbiamo avuto in Italia”.