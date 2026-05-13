

Roma, 13 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Le associazioni maggiormente rappresentative degli educatori finanziari potranno sedere ai tavoli nazionali sulla strategia per l’educazione finanziaria e al tavolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per scrivere le linee guida nelle scuole”. Lo ha detto il senatore Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 organizzato da Aief a Roma. Damiani ha spiegato che la misura rientra nel decreto legge fiscale attualmente in approvazione parlamentare: “Nel provvedimento è prevista una riscrittura del Comitato per l’educazione finanziaria con l’obiettivo di renderlo più strutturato e aperto anche a contributi esterni”. “Ho presentato 2 emendamenti che prevedono finalmente la partecipazione diretta delle associazioni degli educatori finanziari ai tavoli istituzionali”, ha precisato. “Domani il testo sarà in Aula al Senato e la prossima settimana passerà alla Camera”. Secondo Damiani, il coinvolgimento delle associazioni rappresenta “un passaggio importante” perché consentirà di portare nei tavoli decisionali “l’esperienza di chi lavora sul campo da oltre dieci anni”.

“È necessario ascoltare chi opera concretamente nell’educazione finanziaria e può aiutare a raggiungere bambini, famiglie, insegnanti e categorie più fragili”, ha aggiunto. Il senatore ha poi affrontato il tema della preparazione dei docenti: “Gli insegnanti oggi sono chiamati a trasmettere tante competenze diverse, dall’educazione ambientale a quella alimentare. Per questo è giusto coinvolgere anche chi da anni si occupa professionalmente di educazione finanziaria”. “Le associazioni possono aiutare non solo gli studenti, ma anche gli stessi insegnanti a migliorare la propria consapevolezza finanziaria”, ha ribadito Damiani.

“Le istituzioni stanno facendo tanto in questi anni. Due anni fa finalmente l’insegnamento dell’educazione finanziaria è diventato obbligatorio nelle scuole, agganciato all’educazione civica” ha continuato Damiani. “Sono ancora poche ore, ma rappresentano comunque un passaggio importante per iniziare”. “L’obiettivo futuro è rendere l’educazione finanziaria una materia autonoma all’interno delle scuole”.

Secondo il senatore, negli ultimi anni sono aumentate anche le iniziative e le risorse dedicate al settore: “Le istituzioni stanno investendo sempre di più nell’educazione finanziaria e auspichiamo di continuare a migliorare, colmando anche il gap che esiste tra generi e professioni”.

“L’Italia purtroppo occupa ancora le ultime posizioni nelle classifiche europee e mondiali sull’alfabetizzazione finanziaria”, ha sottolineato. “Serve un’azione sinergica tra istituzioni, associazioni e realtà del settore per recuperare terreno”. Damiani ha poi evidenziato il ruolo delle associazioni di educatori finanziari: “Aief già oggi svolge un lavoro importante attraverso iniziative ed eventi che registrano una partecipazione straordinaria”. “Le associazioni che operano da anni sul campo possono dare un contributo concreto nelle scuole e nella formazione degli insegnanti”, ha aggiunto. Iik6hnfine, il senatore Damiani ha voluto ribadire che coloro che “si occupano di educazione finanziaria devono poter collaborare direttamente con il sistema scolastico”.

