MILANO, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- NTC S.r.l. ("NTC"), società farmaceutica specializzata nel campo oftalmologico, ha lanciato il proprio collirio con acido ialuronico 0,2% senza conservanti in un nuovo flacone contagocce innovativo, Iridya®. Il nuovo flacone risponde sempre di più alle esigenze di compliance del medico e del paziente, essendo stato osservato* che 4 pazienti su 10 hanno difficoltà ad applicare le gocce nell'occhio. L'innovazione di questo dispositivo consente un eccezionale controllo nell'erogazione delle gocce assicurando un dosaggio preciso. Inoltre, la punta allungata permette una maggiore accuratezza di instillazione e l'ergonomia avanzata garantisce facilità di utilizzo grazie alla bassa forza di compressione del flacone, incontrando le esigenze di tutte le categorie di utilizzatori. Questo sistema innovativo assicura che il collirio venga erogato goccia a goccia fino a completo esaurimento, massimizzando l'efficacia del trattamento e riducendo al minimo spreco e dispersione.



"L'obiettivo della nostra azienda è quello di offrire soluzioni di valore, adatte ad arricchire l'armamentario terapeutico dell'oculista" afferma Andrea Croce, General manager di NTC Italia. "Affinché la terapia dia la migliore risposta, è importante che il collirio sia instillato nel modo corretto. Con l'utilizzo di questo nuovo flacone miglioriamo il nostro prodotto di punta per l'occhio secco lieve-moderato, perseguendo la massima soddisfazione e compliance del paziente."

Il collirio con acido ialuronico allo 0,2% senza conservanti fa parte di una linea completa di soluzioni per la secchezza oculare, con principi attivi adeguati alla gravità della patologia.

NTC Italia è impegnata nell'identificare i bisogni ancora non soddisfatti di pazienti e oftalmologi, per trovare nuovi gesti terapeutici che rispondano alle loro esigenze attraverso la ricerca e il contatto constante con i medici.

NTC S.r.l.

NTC è una società farmaceutica italiana con sede a Milano e partnership commerciali in oltre 100 paesi. NTC è attiva nella ricerca, sviluppo, registrazione e commercializzazione a livello internazionale di farmaci, dispositivi medici e integratori in oftalmologia, ginecologia, pediatria e gastroenterologia.

NTC offre ai propri partner commerciali, attualmente più di 200 nel mondo, prodotti innovativi che rispondono ad alti standard qualitativi. Per maggiori dettagli, consultare il sito web www.ntcpharma.com.

NTC Italia, la divisione italiana di NTC S.r.l., è dedicata esclusivamente all'oculistica e spazia dal settore dell'infiammazione, all'antibiotico terapia, dalle allergie stagionali e perenni alla blefarite e alla secchezza oculare.

