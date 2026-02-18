

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Dal 26 al 29 marzo 2026 andrà in scena la 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. "Cosmoprof è cresciuto nel tempo ben oltre la dimensione di manifestazione fieristica, evolvendosi in una piattaforma internazionale di dialogo, confronto e costruzione di relazioni di lungo periodo - dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - È il luogo in cui l’industria beauty globale si incontra non solo per presentare prodotti e soluzioni, ma per interpretare i cambiamenti del mercato, anticipare le tendenze e costruire connessioni che continuano a generare valore durante tutto l’anno”. Un posizionamento che trova piena conferma nell’edizione 2026, caratterizzata da una partecipazione sempre più equilibrata tra Europa ed extra-Europa e da una community internazionale ampia, trasversale e altamente qualificata. Con oltre 250.000 visitatori attesi e oltre 3.000 espositori provenienti da 64 Paesi, in rappresentanza di più di 10.000 brand, Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 registra una manifestazione completamente sold-out.

A conferma della capacità dell’evento di attrarre nuove realtà e nuovi investimenti, è particolarmente significativa la quota di nuovi espositori, il 37% del totale. Il profilo internazionale della manifestazione si conferma solido e bilanciato: il 56% degli espositori proviene da Paesi europei, il 20% dall’Italia, mentre il 44% arriva da mercati extra-europei, a testimonianza del ruolo di Cosmoprof come piattaforma realmente globale. Saranno 32 le collettive nazionali presenti in manifestazione, realizzate grazie alla collaborazione con istituzioni governative, camere di commercio locali e partner internazionali. Accanto alle presenze consolidate dei principali mercati mondiali, l’edizione 2026 vedrà l’ingresso di nuove collettive, tra cui Arabia Saudita, Belgio, Portogallo e Ungheria, che contribuiscono ad ampliare ulteriormente la rappresentatività geografica e culturale dell’evento. Per Cosmoprof, l’internazionalità è il risultato di un lavoro strutturale e continuativo, basato su relazioni consolidate, ascolto dei mercati e pianificazione strategica. Grazie al supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche nel 2026 la manifestazione accoglierà delegazioni altamente qualificate provenienti da Nord America, Medio Oriente e Area del Golfo, Africa e Asia-Pacifico, rafforzando il dialogo tra domanda e offerta su scala globale.

A rafforzare ulteriormente il dialogo con i mercati internazionali contribuisce anche la scelta strategica di calendarizzazione dell’edizione 2026, che supera il periodo del Ramadan e favorisce una partecipazione più ampia e attiva degli stakeholder dell’area MENA. Una decisione che si traduce concretamente in nuove presenze internazionali e in una maggiore efficacia delle attività di networking e business.



A supportare le attività di business di Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 anche Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche, storico partner della manifestazione. "Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma un punto di incontro privilegiato tra tutti gli attori del settore e un palcoscenico chiave per la cosmetica italiana, che si distingue per l’alta qualità, uno stile naturale e autentico e una forte creatività - afferma Benedetto Lavino, Presidente di Cosmetica Italia -. Il settore, con la sua filiera, vale oltre 41 miliardi di euro e individua nell’internazionalizzazione, nella transizione digitale e nell’adozione dell’intelligenza artificiale, oltre che nella sostenibilità della produzione e dei prodotti, le principali opportunità di evoluzione per il 2026".

I risultati espositivi trovano conferma anche nei dati di affluenza e interesse internazionale. Il sito Cosmoprof ha registrato un incremento dei nuovi lead, con crescite significative provenienti da Nord America (+28%), Europa (+11%), Middle East (+23%), Asia (+53%) e Africa (+12%). La biglietteria online, attiva da novembre, evidenzia un andamento molto positivo, con visitatori già registrati provenienti da oltre 150 Paesi. Il sistema di matchmaking che coinvolge buyer da 94 Paesi rappresenta uno degli strumenti chiave per la generazione di opportunità concrete di business, supportato da soluzioni digitali avanzate come Cosmoprof My Match, software di match-making esclusivo a disposizione degli addetti ai lavori per organizzare appuntamenti di business direttamente in fiera, e da un team dedicato che opera direttamente sul campo.

Le Buyer Lounge, collocate nei padiglioni 14 e 36, svolgono un ruolo strategico nell’accoglienza dei buyer internazionali, offrendo spazi riservati e funzionali dedicati ai canali premium, prestige e mass market. Inoltre, l’edizione 2026 rafforza ulteriormente l’attenzione all’esperienza fieristica del visitatore. "Per Cosmoprof Worldwide Bologna, essere davvero visitor-centric significa partire dal punto di vista di chi arriva a Bologna da ogni parte del mondo — buyer, retailer, distributori e operatori professionali — e garantire un’esperienza di visita efficiente, intuitiva e ad alto valore aggiunto" evidenzia Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. "Nel 2026 rafforziamo ulteriormente questo approccio con un progetto dedicato a migliorare la leggibilità degli spazi e la qualità dell’orientamento, sia fisico sia digitale, per rendere la fruizione della manifestazione più immediata e funzionale. Investiamo sull’integrazione tra strumenti digitali e onsite, sul potenziamento della app mobile e su una maggiore continuità tra piattaforma e presenza in fiera, così da facilitare la pianificazione degli incontri e la gestione del tempo in manifestazione. Allo stesso tempo, ampliamo l’accessibilità e la trasversalità dei contenuti formativi, perché l’esperienza Cosmoprof sia sempre più completa e utile per tutti i canali. In questa direzione vanno anche le partnership strategiche e i servizi dedicati all’incoming, che ci permettono di trasformare la qualità dell’accoglienza in opportunità concrete di networking e business".



Cosmoprof si conferma l’unico evento al mondo capace di rappresentare in modo organico l’intera filiera beauty, dalla supply chain al prodotto finito, seguendo da vicino l’evoluzione reale del mercato. Cosmopack, pilastro della supply chain internazionale, accoglierà oltre 600 aziende da 37 Paesi. Il salone occuperà il Padiglione 19, con una presenza rafforzata del comparto machinery – oltre 90 aziende - e nuove realtà attive in ambito robotica, servizi digitali e logistica, oltre ad aziende di supply chain delle collettive nazionali di Corea, India e Polonia.

Nel Padiglione 20 troverà spazio l’Area Fragrances & Ingredients, hub strategico dedicato a ingredienti e fragranze per l’industria cosmetica, che favorisce il dialogo tra ricerca, formulazione, terzisti e visione di brand. Cosmopack sarà inoltre presente nei padiglioni 15, 18, 15A e 28 con soluzioni di contract manufacturing e private label, packaging primario e secondario e accessori.

Nel mondo Cosmoprof, le fragranze assumono un ruolo sempre più centrale nell’esperienza beauty. Il Padiglione 36 si consolida come punto di riferimento per cosmetica, personal care e profumeria mass market, mentre la presenza di Esxence, al padiglione 14, arricchisce l’offerta con un percorso olfattivo immersivo dedicato alla profumeria artistica e alle nuove espressioni creative del settore. Cosmo Perfumery & Cosmetics ospiterà oltre 1.300 aziende provenienti da 56 Paesi, con una crescita significativa del segmento mass market (+4,5% in area espositiva), mentre Cosmo Hair Nail & Beauty Salon accoglierà oltre 1.000 aziende da 50 Paesi, confermandosi il riferimento internazionale per la bellezza professionale.



Secondo i dati Euromonitor International, il mercato globale del beauty e personal care conferma nel 2025 una traiettoria di crescita solida e strutturale, superando i 587 miliardi di euro a valore e registrando un incremento costante rispetto al 2023 e 2024, sostenuto dall’aumento dei prezzi medi, dall’innovazione di prodotto e da una domanda sempre più orientata a qualità, performance e specializzazione.

A trainare l’espansione sono in particolare i segmenti premium, prestige e dermocosmetico, che mostrano dinamiche più vivaci rispetto al mass market, riflettendo un consumatore disposto a investire in soluzioni ad alto valore aggiunto, benessere e cura di sé. Anche categorie chiave come skincare, haircare e fragranze continuano a registrare performance positive, rafforzando il ruolo della bellezza come settore resiliente e anticiclico. In questo contesto, il 2026 si preannuncia come un anno di ulteriore consolidamento, con prospettive di crescita più moderate ma stabili, orientate a un’evoluzione qualitativa del mercato piuttosto che a una semplice espansione dei volumi.

Il segmento Fragrances si conferma uno dei pilastri più resilienti e aspirazionali del mercato beauty, con un ruolo sempre più centrale nella creazione di valore. A livello globale, le fragranze continuano a beneficiare di una forte spinta alla premiumizzazione, posizionandosi tra le categorie più dinamiche all’interno del beauty grazie a un’elevata propensione alla spesa e a un legame emotivo forte con il consumatore. Il comparto si inserisce pienamente nella crescita del premium e prestige beauty, trainato da innovazione olfattiva, storytelling di marca e dalla crescente rilevanza delle fragranze come oggetti identitari e collezionabili. Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 si conferma una piattaforma globale e una comunità internazionale che cresce, si evolve e condivide una visione comune: valorizzare la bellezza come linguaggio capace di creare connessioni tra mercati, culture e persone.

