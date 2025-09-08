

Londra, 8 set. (Adnkronos) - Il principe William parteciperà alla commemorazione per l'anniversario della morte della regina Elisabetta II, mentre il fratello Harry torna nel Regno Unito dalla California. Il principe di Galles sarà a Sunningdale, nel Berkshire, per ricordare la nonna scomparsa l'8 settembre di tre anni fa. Il duca di Sussex parteciperà invece agli annuali WellChild Awards a Londra, indetti dall'organizzazione benefica di cui è da tempo sostenitore. Con l'occasione, potrebbe vedere il padre, re Carlo, attualmente a Balmoral, nell'Aberdeenshire, che non ha in agenda impegni pubblici per questa settimana. Ma nulla al momento sembra esser stato deciso.

L'ultimo incontro di persona tra Harry e Carlo è avvenuto più di 18 mesi fa, nel febbraio 2024, in seguito alla diagnosi di cancro al re. Il loro incontro durò poco più di 30 minuti prima che il monarca partisse per Sandringham. Entrambi i fratelli erano inoltre presenti al funerale dello zio, Lord Fellowes, nel Norfolk, sempre nel 2024, anche se sembra che non si siano parlati. Domani William visiterà un'organizzazione giovanile a Lambeth, nel sud di Londra, mentre Harry visiterà nuovamente il Community Recording Studio, nella zona di St Ann's, a Nottingham.

Ricordando la regina scomparsa, l'autore reale Phil Dampier ha parlato con il Mirror dell'instancabile dedizione al dovere della sovrana – pochi possono dimenticare il suo saluto al neo-nominato primo ministro Liz Truss a Balmoral, appena due giorni prima della sua morte – che fu una costante fonte di rassicurazione per i britannici. "Penso che ci manchi un senso di stabilità e di unità", afferma Dampier. "Una cosa che mi viene subito in mente di lei, diversa dal re, riguarda le celebrazioni del Giorno della Vittoria in Europa. Quando si tratta di commemorare la Seconda Guerra Mondiale, il fatto che lei e il Principe Filippo fossero ancora vivi all'epoca – Filippo ha effettivamente combattuto in guerra e la Regina era nell'Auxiliary Territorial Service – è qualcosa semplicemente insostituibile".

