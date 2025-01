Londra, 28 gen. (Adnkronos) - Oltre 7 ettari di tenuta da quasi 6 milioni di euro, con piscina all'aperto, campo da tennis e sala da ballo: è la casa di campagna dei genitori di Catherine Middleton, dove la moglie del principe William ha passato gran parte della convalescenza dopo la diagnosi di cancro. Il Sun ha pubblicato le immagini di Bucklebury Manor, la villa acquistata nel 2012 da Carole e Michael Middleton, che si trova nel Berkshire, a circa 45 minuti di auto dalla casa di Kate, l'Adelaide Cottage, una sistemazione comoda per la futura regina e mamma di tre figli.

L'esperta di politica reale Ingrid Seward ha dichiarato a Fabulous: "La casa dei Middleton è stupenda. Penso che sia una vecchia dimora padronale. Ha un sacco di terreno. Credo ci sia un ruscello che la attraversa. I campi da tennis sono tipicamente Middleton. L'hanno resa assolutamente magnifica. Bucklebury è un posto davvero carino dove stare. Ci sono dei bellissimi viali di querce, quindi sì, immagino che Kate ci si trovi molto bene e ha anche sua madre che si prende cura di lei".

Perfetta per la convalescenza della principessa del Galles, questa proprietà georgiana vanta sette camere da letto, cinque sale da ricevimento, tra cui un salotto e una biblioteca. L'esperta reale ha aggiunto: "I Middleton sono una famiglia molto unita e sembrano tutti sostenersi a vicenda, ed è così che è stata educata Kate. E' probabilmente per questo motivo che è in grado di affrontare qualsiasi cosa la vita le riservi, e penso che stiano tutti insieme e facciano giochi come una famiglia vecchio stile. Giocano a tennis. Nuotano. Sono molto sportivi, ma ovviamente Kate non ha potuto fare molto sport durante la malattia, quindi penso che avrà soltanto giocato a molti giochi di famiglia".