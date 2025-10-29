

Londra, 29 ott. (Adnkronos) - Il principe William avrebbe minacciato di privare le principesse Beatrice ed Eugenia dei loro titoli se il padre non dovesse lasciare la Royal Lodge. Lo ha riferito l'ex giornalista della Bbc Emily Maitlis, secondo cui il principe di Galles avrebbe dato un ultimatum alle sue cugine nel tentativo di spingerle a convincere il padre, il principe Andrea, a lasciare la dimora reale di 30 stanze di proprietà della Crown Estate per la quale non paga l'affitto.

Maitlis ha affermato nel suo podcast News Agents che ci sarebbe stato un incontro tra il principe William e le principesse, nel corso del quale, William avrebbe detto a Eugenia e a Beatrice che i loro titoli di principessa sarebbero stati riesaminati se non avessero incoraggiato il padre a lasciare la sua residenza. Tuttavia, Kensington Palace ha smentito l'indescrizione, affermando che non è avvenuto alcun meeting fra il futuro re e le principesse.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Palazzo ha ricordato che William non ha la possibilità di revocare i titoli alle cugine, in quanto non è il monarca. Questo è l'ultimo capitolo della lunga saga della Royal Lodge, con le richieste che Andrew lasci la villa sempre più insistenti a causa dei suoi precedenti legami con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali sui minori e morto in carcere a New York. Sebbene Andrea, pur negando le accuse, abbia già rinunciato all'uso dei suoi titoli reali, questo non è stato sufficiente a soddisfare l'opinione pubblica, con molti che apparentemente non vogliono che il fratello del re continui a risiedere nella residenza reale di 30 stanze, secondo un sondaggio YouGov.

Andrew ha un contratto di locazione per la Royal Lodge fino al 2078, ma si ritiene sia aperto all'idea di andarsene e trasferirsi in una residenza reale più piccola. Si dice che il principe abbia preso in considerazione Frogmore Cottage come possibile dimora, mentre la sua ex moglie Sarah Ferguson, che vive con lui da anni, avrebbe puntato gli occhi su Adelaide Cottage. Le notizie secondo cui il principe avrebbe richiesto due case hanno ulteriormente alimentato il malcontento pubblico nei confronti della coppia. Buckingham Palace non ha ancora confermato cosa accadrà alla Royal Lodge e dove si trasferirà il principe.

