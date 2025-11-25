

Londra, 25 nov. (Adnkronos) - Carlo è il re, la tenuta è sua e dunque può fare come gli pare, anche costruire a Sandringham un'enorme vasca piena di letame liquido. Perfino a rischio di affliggere chi abita nei dintorni con il tanfo dei liquami. Senonché, ironia della sorte, uno dei vicini più prossimi, non solo 'geograficamente' ma anche per la parentela, è il figlio William, che ha casa a solo un chilometro dal punto dove verrà costruito il bacino di contenimento. Il primogenito del sovrano, la moglie Kate e i tre figli, pur abituati all'odore di campagna, non saranno proprio contenti del progetto che prevede lo stoccaggio di oltre 9 milioni e mezzo di litri di letame liquido a un soffio da Anmer Hall, la loro residenza di campagna nella proprietà georgiana donata a Charles dalla regina Elisabetta II.

Secondo i documenti di pianificazione del King's Lynn and West Norfolk Borough Council, l'enorme struttura, grande quanto 4 piscine olimpioniche, dovrebbe essere ubicata vicino alla residenza di William e il re ne vorrebbe la realizzazione per immagazzinare le deiezioni animali per essere successivamente utilizzate come fertilizzante organico nei suoi campi nel Norfolk settentrionale. Ma intanto, i vicini non ne sono per niente entusiasti, con una fonte che ha dichiarato al Daily Mail: "Siamo tutti abituati agli odori di fattoria qui intorno, ma questo invaso sarà enorme. Tutti temono che creerà un tanfo tremendo. Chissà cosa ne pensano William e Kate. È un po' ironico che il proprietario terriero responsabile del progetto sia il padre di William, il re".

Il principe e la principessa di Galles si sono appena trasferiti nella loro nuova casa, Forest Lodge, nella tenuta di Windsor, ma trascorrono del tempo a Sandringham, soprattutto durante il periodo natalizio, quando la famiglia reale si riunisce nella tenuta per festeggiare insieme. Finora William non ha detto nulla pubblicamente sui piani di suo padre di costruire la gigantesca fossa di letame accanto a casa sua. Oltre ai residenti locali, anche il consigliere della contea Stuart Dark non si è detto contento dell'iniziativa, suggerendo che la realizzazione della vasca potrebbe essere respinta in toto o approvata a condizioni più stringenti.





