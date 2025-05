Londra, 2 mag. (Adnkronos/Dpa) - La principessa Charlotte ha compiuto 10 anni e i genitori William e Kate hanno pubblicato una foto della figlia per celebrare il suo compleanno. Nell'immagine ufficiale, la secondogenita dei principi di Galles è ritratta seduta su un prato con le colline sullo sfondo, molto probabilmente durante una pausa in un'escursione in Cumbria, nell'Inghilterra nord-occidentale, all'inizio di quest'anno. La principessa è stata fotografata con un iPhone da Kate, un'appassionata fotografa amatoriale che scatta regolarmente foto dei suoi figli per celebrare le occasioni ufficiali.

La Cumbria è famosa per i paesaggi del Lake District e la principessina è vestita per una giornata di camminata sulle colline, con indosso una giacca mimetica e un robusto zaino. L'immagine di Charlotte sorridente è stata pubblicata sugli account social ufficiali di William e Kate con la scritta "Buon decimo compleanno Principessa Charlotte!" accompagnata da un'emoji a forma di cuore e il credito fotografico della principessa del Galles. Charlotte Elizabeth Diana è nata al St Mary's Hospital di Londra il 2 maggio 2015. Deve i suoi secondi nomi alla regina Elisabetta II e alla sua defunta nonna Diana.

Charlotte è stata vista in pubblico l'ultima volta il giorno di Natale, mentre con la famiglia si dirigeva verso la chiesa, dopo un anno descritto come "brutale" da suo padre William, durante il quale sua madre era stata curata per un cancro. Terza in linea di successione al trono, Charlotte frequenta la scuola privata Lambrook, vicino ad Ascot, nel Berkshire, e ama la danza, in particolare il balletto e il tip tap. Ha la reputazione di essere più vivace rispetto al fratello maggiore George e Kate ha descritto la principessa come "quella al comando".