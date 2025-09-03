

Londra, 3 set. (Adnkronos) - Re Carlo e il principe Harry potrebbero incontrarsi, quando tra pochi giorni il secondogenito del sovrano tornerà nel Regno Unito. Il duca di Sussex sarà a Londra l'8 settembre per partecipare alla cerimonia dei Wellchild Awards 2025 e in quell'occasione potrebbe vedere il padre, che non incontra dal febbraio 2024. Ma, se mai dovesse accadere, un incontro fra padre e figlio potrebbe avvenire a porte chiuse ovvero lontano da celebrazioni pubbliche come quelle del premio del quale Harry è padrino.

Parlando in esclusiva con express.co.uk, l'esperto reale Richard Fitzwilliams ritiene che l'unico modo in cui la frattura tra il re e il duca possa rimarginarsi è che l'incontro avvenga in privato. "Ciò che avrebbe senso sarebbe che il principe Harry e il re si incontrassero privatamente e instaurassero un rapporto di fiducia. Tuttavia, non c'è alcuna possibilità che ciò accada!", ha affermato, aggiungendo di non credere che, se i due non dovessero incontrarsi, il re ne sarebbe incolpato. "Se re Carlo non vedrà il principe Harry durante la sua prossima visita, la colpa ricadrà probabilmente sui Sussex. Meghan ha appena attaccato di nuovo la Famiglia Reale nella sua intervista a Bloomberg, affermando di che non si sentiva autentica quando era un membro attivo della famiglia".

Netflix, inoltre - scrive l'Express - vorrebbe ovviamente che Harry fosse coinvolto in un documentario per commemorare i 30 anni dalla tragica morte di Diana. Questo potrebbe essere molto controverso, soprattutto con William, e probabilmente anche con Carlo. "Quindi nessuno biasimerà re Carlo se manterrà le distanze. Tuttavia, potrebbero incontrarsi e potrebbe nascere qualcosa", ha concluso l'esperto, mentre da parte sua, il Palazzo non ha ancora confermato ufficialmente se un eventuale incontro fra il re e il principe Harry sia all'ordine del giorno.



