Londra, 15 mag. (Adnkronos) - È passato un po' di tempo dall'ultima volta che un membro della famiglia reale britannica ha indossato una tiara. L'occasione imperdibile per Kate di rispolverare il prezioso diadema potrebbe essere, la prossima estate, la visita ufficiale di Emmanuel Macron e della moglie Brigitte nel Regno Unito. La previsione è della rivista Tatler, che ricorda come generalmente le visite di Stato sono accompagnate da banchetti nel corso dei quali i copricapi tempestati di gioielli possono essere indossati (dopo le 17, ad eccezione dei matrimoni reali). Dunque, se il re e la regina decidessero di organizzare una cerimonia del genere in onore dei loro invitati francesi tra l'8 e il 10 luglio, questo con ogni probabilità offrirebbe alle donne della famiglia reale l'opportunità di scegliere la tiara preferita per l'occasione.

Sarà la prima visita di Stato in Gran Bretagna per la coppia presidenziale francese, che diversamente dalla tradizione, non soggiornerà a Buckingham Palace. Nel novembre dello scorso anno, è stato annunciato che i dignitari in visita di Stato avrebbero alloggiato al Castello di Windsor, mentre il palazzo di Londra è in fase di ristrutturazione. Proprio a Windsor si sono tenuti numerosi banchetti di Stato: la regina Elisabetta II ne ha ospitati molti e la regina Camilla ha indossato la tiara di diamanti kokoshnik per il banchetto del Qatar l'anno scorso. È possibile che Kate Middleton sia più propensa a indossare i suoi abiti e gioielli reali, considerando quanto vicino a casa potrebbe tenersi il potenziale ricevimento.

Ma quali gioielli potrebbe scegliere di indossare Catherine? Probabilmente il Nodo degli Innamorati, scrive Tatler. Delle 14 occasioni in cui Kate ha indossato la tiara, sono 9 le volte che la reale ha messo sul capo questo cimelio di perle, uno dei preferiti della principessa di Galles, dal grande valore sentimentale sia per lei che per il principe William. Anche la principessa Diana, infatti, apprezzò questo gioiello, creato nel 1914 dalla Casa Garrard per la regina Mary, che si ispirò a un copricapo simile posseduto da sua nonna, la principessa Augusta d'Assia.

Dopo la morte della regina Mary nel 1953, il Nodo degli Innamorati passò in eredità alla nipote, la regina Elisabetta II. Dopo aver indossato la tiara per tutti gli anni '50, si dice che la defunta regina l'abbia donata alla principessa Diana come regalo di nozze nel 1981. Con una decisione alquanto iconoclasta, la defunta principessa di Galles scelse invece di indossare la tiara Spencer, appartenuta alla sua famiglia da decenni. Diana, tuttavia, fu presto associata strettamente al Nodo degli Innamorati, nonostante fosse così pesante da indossare che, si dice, le procurasse mal di testa.

Poco dopo essersi sposata con l'allora principe Carlo, la principessa Diana indossò il Nodo degli Innamorati all'apertura del parlamento nel 1981, abbinandolo a un abito bianco e orecchini di perle pendenti durante un banchetto di Stato nel corso del suo tour in Canada nel 1983. Tre anni dopo, nel 1986, la defunta principessa indossò il gioiello per una cena con il principe ereditario dell'Arabia Saudita. Forse il suo momento più iconico con la tiara fu durante un viaggio a Hong Kong nel 1989, quando la indossò con il suo abito di Catherine Walker che divenne noto come "abito Elvis". Dopo il divorzio della principessa Diana dal principe Carlo nel 1996, pare che abbia restituito la tiara alla regina Elisabetta, che la conservò nei caveau di Buckingham Palace. E lì rimase, a prendere polvere per quasi vent'anni, finché Catherine, allora duchessa di Cambridge, la indossò per la prima volta durante il ricevimento diplomatico annuale del 2015 a Buckingham Palace.