

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - AI Festival, il festival internazionale sull'intelligenza artificiale ideato da Search On Media Group e powered by WMF – We Make Future, annuncia i primi speaker della sua quarta edizione in programma l'11 e 12 febbraio 2027 a Milano, negli spazi di Superstudio Maxi. Tra i primi protagonisti annunciati, professionisti provenienti da realtà internazionali come OpenAI, Amd, Microsoft, SandboxAQ, Salesforce, Lg Nova e Generali Italia. Un insieme di competenze che spazia dallo sviluppo delle tecnologie AI alle loro applicazioni industriali, dalla trasformazione dei modelli di business alla governance, fino agli investimenti e alle opportunità dell'open innovation. Tra i nomi di particolare rilievo Michelle McKelvey, agency lead for Europe, Middle East & Africa di OpenAI, Bryan Madden, global head of developer, Sovereign AI & Physical AI Marketing di Amd, Yuval Dvir, commercial executive di SandboxAQ, e Ariadna Aparecida Cruz Groberio, program and project manager, AI specialist e PMI leader di Microsoft. A rappresentare ulteriori prospettive dell'ecosistema tecnologico e industriale saranno Surbhi Motghare, Senior Member of Technical Staff di Salesforce, Alicia Hanf, Head of Ecosystem and Capital Partnerships di Lg Nova, Marco Siciliano, Country Chief Data Officer di Generali Italia., Maria Rosaria Bonifacio, VP & People Head di Nokia.

Con la partecipazione di Layla Pavone, coordinatrice del board per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione digitale del Comune di Milano, l'edizione 2027 prevede inoltre contributi di CINECA e degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Un confronto tra industria, ricerca e istituzioni che si inserisce nel percorso costruito dal Festival anche attraverso il coinvolgimento di realtà di rilievo internazionale come ESA – European Space Agency e IIT – Istituto Italiano di Tecnologia. Profili che restituiscono la varietà delle competenze coinvolte nell'edizione 2027: dallo sviluppo di tecnologie e infrastrutture AI alla loro integrazione nei processi aziendali, fino alle implicazioni per la leadership, la competitività delle imprese e le relazioni tra innovazione e capitale.

“L'Intelligenza Artificiale sta trasformando mercati, organizzazioni e processi decisionali, e nessuna impresa può affrontare questo cambiamento guardando soltanto al proprio settore - afferma Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future - Con AI Festival mettiamo a confronto chi sviluppa le tecnologie, chi le integra nei processi industriali, chi investe nell'innovazione e chi ne studia gli impatti. La varietà e il profilo internazionale dei primi speaker rappresentano questa visione. Per imprese e professionisti è fondamentale poter accedere a competenze diverse, confrontarsi con esperienze concrete e comprendere come governare l'evoluzione dell'AI".

Il programma affronterà la trasformazione dell'Intelligenza Artificiale attraverso diverse industry strategiche: Digital Business & Media, GovTech & Public Services, Rights & Cybersecurity, Education & Work, IndustryTech & Robotics, E-commerce & Retail e Health & Life Sciences. Accanto ai professionisti delle grandi aziende tecnologiche, tra i primi speaker figurano anche rappresentanti della ricerca e dell'innovazione, tra cui Carlo Negri, director del Polimi Space Economy Observatory, Andrea De Mauro, data & analytics leader, author, executive advisor, e docente presso la Luiss Guido Carli, Orion Forowycz, CTO e Founder di Nexus Group AI, Riccardo Botta - Global Head of Leonardo per EssilorLuxottica, Elisabetta Rotolo - CEO & Founder, Producer and Executive Producer per MIAT e Alessio Pomaro, Head of AI di Search On Media Group.

Un confronto multidisciplinare che riflette il tema della quarta edizione, “Orchestrating Intelligence - Where Humans & AI play in Symphony”, dedicato alla capacità di integrare sistemi intelligenti, dati, tecnologie e competenze umane, orientandoli verso obiettivi comuni. Il programma formativo, che vede già svelata un’anteprima, si articolerà in 7 sale e quattro esperienze complementari — Anticipare, Comprendere, Scoprire e Sperimentare —, dalla visione degli scenari futuri al confronto sugli impatti dell'AI, fino alle applicazioni per il business e alla formazione tecnica avanzata. Accanto al programma formativo, AI Festival riunirà aziende, startup, investitori, professionisti, istituzioni e centri di ricerca, con occasioni di networking, incontri B2B e iniziative dedicate allo sviluppo di nuove collaborazioni.

