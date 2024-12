È un tour mondiale quello che attende, nel 2025, l’azienda bolognese Search On Media Group insieme al suo brand internazionale WMF - We Make Future. Si parte a gennaio, con l’appuntamento a Las Vegas e un evento realizzato all’interno del CES (Consumer Electronic Show) la più famosa fiera al mondo su elettronica e tecnologie, per poi approdare a Sanremo, con momenti di formazione sull’Intelligenza Artificiale e la Future of Music startup competition. Si prosegue poi verso San Francisco, con un evento che mette in vetrina le migliori startup italiane e seleziona le migliori internazionali da portare alla tappa centrale di questo Road to: il WMF - We Make Future, che dal 4 al 6 giugno a Bologna riunirà anche quest’anno il meglio dell’innovazione da tutto il mondo.

Bologna, 23/12/2024

“Sarà un 2025 all’insegna della diffusione della cultura sull’intelligenza artificiale, sulle tecnologie e sul digitale analizzandone sia gli aspetti connessi al business, sia quelli più prettamente sociali, grazie ad un percorso nazionale e soprattutto, internazionale” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF - We Make Future, intervistato da La7 per il programma “LIKE”.

Non si ferma e anzi, si arricchisce di tappe molto rilevanti il percorso globale che vede Search On Media Group, e il suo brand internazionale WMF - We Make Future, presenti nei più importanti luoghi dell’innovazione globale. L’obiettivo, come da sempre promosso dalla realtà bolognese, è di mettere a sistema conoscenze e competenze eterogenee per generare un impatto e uno sviluppo positivo sul futuro della società, anche attraverso il business e la contaminazione dei mercati.

È con questa visione che dopo aver chiuso il 2024 con la 4^ edizione del proprio International Roadshow a Thessaloniki, Grecia, evento che ha coinvolto soggetti come Michiel Scheffer - President of the Board at European Innovation Council e Stratos SimopoulosChairman of the Special Permanent Committee on Research and Technology at Hellenic Parliaments, e selezionato le migliori 3 startup greche che saranno al WMF 2025,( 4 - 6 giugno 2025 BolognaFiere), Search On rilancia con un 2025 di appuntamenti cruciali per la connessione tra l’Italia e il mondo.

LAS VEGAS - CES (7/01 - 11/01/2025)

Si parte a gennaio, dove dal 7 al 11 Search On e WMFsaranno a Las Vegas, all’interno del CES, la più grande fiera al mondo su elettronica e tecnologia, con un evento dedicato all’imprenditorialità innovativa. All’interno dell’Arena Italia dunque, spazio ad attività di business e divulgazione ma, soprattutto, scouting e awarding di startup italiane ed europee che approderanno in Italia, a Milano per AI Festival, festival internazionale sull’Intelligenza artificiale, e dal 4 al 6 giugno a Bologna al WMF - We Make Future. Un evento, quello di Las Vegas, che investe ancor di più Search On del ruolo di facilitatore e veicolo di opportunità di scambio tra Europa e USA.

SANREMO - Festival della Musica Italiana (11 -15/02/2025)

Il “Road To WMF 2025" prosegue su suolo nazionale, a febbraio, con un’importante presenza durante la kermesse musicale più attesa in Italia: il Festival di Sanremo.

Grazie alla collaborazione con CasaSanremo, Immediate Accelerator e Billboard, WMF e Search On saranno presenti con due eventi all’interno del Palafiori, location centrale di tutti gli eventi collaterali alla kermesse musicale. Largo allora al primo, che vede portare il tema dell’Intelligenza artificiale al Festival dei fiori, con speech di formazione e interventi di divulgazione a cura di esperti di settore. Spazio poi, con il secondo evento, alla finale della competizione per startup “Future of Music”: una competition che consentirà di scoprire alcune delle realtà innovative italiane più promettenti con soluzioni tech applicate alla musica. È possibile candidarsi alla call per startup entro il 24/01.

AI FESTIVAL - MILANO, 26 e 27 FEBBRAIO

Il percorso si sposta nella capitale italiana del business con l’AI Festival, evento internazionale sull’intelligenza artificiale powered by WMF, che vede come Main Partner Università Bocconi, che giunto alla sua seconda edizione promette di scoprire tutte le principali integrazioni dell’AI nei processi aziendali e lavorativi, senza tralasciare approfondimenti sulle implicazioni etiche e sociali.

Formazione avanzata, business e imprenditoria innovativa a tema AI dunque caratterizzano questa tappa del Road To WMF 2025, arricchita di contributi ed esperienze internazionali grazie a esperti, brand e startup esteri.

SAN FRANCISCO - MARZO 2025

A marzo sarà poi la volta di San Francisco, con un evento che porterà nella capitale mondiale dell’Artificial Intelligence, le migliori startup italiane a competere con le migliori internazionali che, da San Francisco si uniranno alle numerose delegazioni estere presenti dal 4 al 6 giugno al WMF 2025. Non solo, durante l’evento WMF a San Francisco spazio anche a panel e round table con investitori e VC internazionali e formazione a tema AI con esperti: un’ulteriore occasione per diffondere cultura e creare connessioni di business utili allo sviluppo di un ecosistema sempre più globale.

Da San Francisco, il momento di ritrovo per tutti gli attori incontrati durante il Road To, sarà il WMF - We Make Future dal 4 al 6 giugno a Bologna, città che si conferma sempre più polo di innovazione internazionale, grazie a progettualità come AI Factory, la più grande europea per dimensioni e capacità di calcolo, l’Università dell’ONU dedicata a Big Data e Intelligenza Artificiale e il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata sull’Innovazione AI, Tech e Digital. Nella passata edizione, la manifestazione ha registrato oltre 70.00 presenze da 90 Paesi, più di 700 espositori, oltre 3.000 tra startup e open innovation stakeholder e 1.000 speaker da tutto il mondo confermandosi appuntamento di riferimento internazionale per il mondo tech e AI, nonchè porta d’ingresso privilegiata sul mercato e i paesi EMEA per il resto del mondo.

