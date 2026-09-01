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Roma, 1 set. - (Adnkronos) - In un contesto energetico caratterizzato da volatilità dei mercati, crescente attenzione alla gestione dei consumi e nuove esigenze da parte delle famiglie, E.ON rafforza il proprio impegno sul tema dell’affordability, intesa non solo come accessibilità economica dell’energia, ma anche come capacità di garantire maggiore prevedibilità, controllo e consapevolezza nella gestione della spesa energetica. Come si spiega inuna nota, "per E.ON, rendere la transizione energetica davvero efficace significa infatti assicurarsi che sia accessibile e inclusiva, mettendo a disposizione strumenti, servizi e iniziative capaci di accompagnare persone e comunità nelle scelte energetiche quotidiane".

L’affordability, intesa come la capacità di garantire energia a condizioni economicamente accessibili, rappresenta una delle dimensioni fondamentali della transizione sociale promossa da E.ON, che insieme alla transizione energetica e digitale costituisce un elemento centrale della strategia aziendale. Come sottolinea Luca Conti, CEO di E.ON Italia "una transizione energetica efficace deve essere non solo sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche accessibile e inclusiva per le persone. Per questo in E.ON lavoriamo per sviluppare soluzioni che aiutino clienti e comunità a gestire l’energia con maggiore consapevolezza, offrendo più controllo, trasparenza e prevedibilità della spesa" . “L’accessibilità economica dell’energia non è per noi un’iniziativa isolata, ma un principio che guida il modo in cui sviluppiamo servizi, supportiamo i clienti e collaboriamo con i territori per costruire una transizione energetica realmente a beneficio di tutti”.

Tra le più recenti iniziative sviluppate per rispondere alle esigenze dei clienti rientra l’opzione E.ON Bolletta Protetta, una nuova modalità di gestione della spesa gas pensata per offrire maggiore stabilità e pianificazione del budget familiare. La soluzione consente ai clienti già attivi da almeno 12 mesi di definire un tetto massimo mensile personalizzato per la propria bolletta. Questo meccanismo distribuisce la spesa in modo più equilibrato nel corso dell'anno, attenuando l'impatto dei maggiori consumi nei mesi invernali e recuperando gradualmente nei mesi estivi, quando i consumi sono generalmente più contenuti. In questo modo, si sottolinea dall'azienda, E.ON Bolletta Protetta aiuta le famiglie a pianificare con maggiore serenità la spesa energetica, trasformando un costo spesso variabile e difficile da prevedere in una spesa più stabile e facilmente gestibile.

Ma l’impegno di E.ON sul tema dell’accessibilità della spesa energetica si traduce anche in iniziative rivolte alle comunità locali e alle persone che vivono situazioni di maggiore fragilità. In questa prospettiva nasce il progetto “Energia di vicinanza”, sviluppato in collaborazione con Caritas Novara, con l’obiettivo di offrire ascolto e vicinanza e, in taluni casi, un contributo economico e operativo a supporto di famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette energetiche. L’iniziativa coinvolge i territori del Verbano Cusio Ossola, in particolare le aree di presenza dei Punti E.ON di Verbania, Domodossola e Omegna, e prevede non solo un parziale sostegno economico a cura dei Centri di Ascolto di Caritas Novara presenti in quel territorio, ma anche un percorso di ascolto e consulenza energetica dedicata a cura di E.ON. Attraverso il supporto degli esperti E.ON, infatti, le famiglie coinvolte possono ricevere indicazioni per comprendere meglio le loro bollette, le condizioni contrattuali e tariffarie con le eventuali agevolazioni disponibili e analizzare i propri consumi, al fine di adottare comportamenti più efficienti e individuare possibili opportunità di riduzione della spesa. Il progetto nasce quindi con un approccio progressivo: dalla risposta a un bisogno immediato fino alla promozione di maggiore autonomia e consapevolezza nella gestione dell’energia.

L’approccio di E.ON all’accessibilità e alla comprensione delle informazioni relative alle utenze energetiche, si concretizza anche nella collaborazione con Consumers International, l’organizzazione globale che riunisce oltre 200 associazioni dei consumatori in 115 Paesi. E.ON ha supportato il lavoro di Consumers International nell’ambito del Blueprint for Inclusive Energy Services, un’iniziativa dedicata alla costruzione di servizi energetici più equi, accessibili e inclusivi, con particolare attenzione alle persone in condizioni di vulnerabilità e alle fasce di popolazione meno digitalizzate. Il Blueprint riconosce il ruolo centrale degli operatori energetici nel favorire una transizione più inclusiva, valorizzando il rapporto diretto con i clienti e promuovendo servizi progettati mettendo al centro le esigenze reali delle persone.

Per E.ON, "vicinanza, continuità del servizio e supporto personalizzato rappresentano elementi essenziali per accompagnare tutti i clienti nel cambiamento. La tecnologia e gli strumenti digitali possono ampliare le possibilità di gestione dell’energia, ma devono essere integrati con canali di relazione accessibili e con un supporto umano capace di costruire fiducia". Per questo E.ON continua a investire nella propria rete di punti fisici sul territorio e nel rafforzamento di tutti i punti di contatto con i clienti, dai canali digitali al call center, con l’obiettivo di ascoltare, orientare e accompagnare le persone nelle loro scelte energetiche. Un approccio che riflette uno dei valori fondanti dell’azienda: la fiducia, elemento chiave per costruire relazioni durature e favorire una transizione energetica realmente accessibile e inclusiva.

