

Ascoli Piceno, 21 ott. (Adnkronos) - 27 milioni di euro per far nascere nuovi luoghi dove i giovani possano vivere il presente e costruire il futuro. È "Fabbrica - Spazi Civici per la Gioventù", il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il supporto di Sport e Salute. Le associazioni e società sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo Settore che vorranno attivare nuovi Spazi Civici potranno contare sul sostegno finanziario grazie al Fondo per le politiche giovanili. A presentare ufficialmente "Fabbrica", al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, è stato il Ministro Andrea Abodi, assieme al Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e alla Presidente dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, Federica Celestini Campanari, oltre ai testimonial del team "Illumina" di Sport e Salute Alessia Filippi e Andrea Lo Cicero. La scelta della città marchigiana non è stata casuale. Ascoli Piceno, Città Italiana dei Giovani 2026, è tra le realtà più attive nelle iniziative dedicate ai giovani e ha mostrato una grande vivacità. Da qui parte un bando pensato soprattutto per i territori, dove gli Spazi Civici possono diventare occasioni concrete per permettere ai ragazzi e alle ragazze di rimanere nei propri territori.

Il perché sta in quello che uno Spazio Civico è: un presidio territoriale aperto, accessibile, sicuro, inclusivo e riconoscibile dalla comunità locale dove lo sport rappresenta una leva educativa, relazionale e di attivazione sociale, insieme ad attività culturali, artistiche, formative, sociali e di orientamento. Per le associazioni è l'occasione di dare forma, e risorse, a qualcosa che spesso già fanno ogni giorno. In concreto, lo Spazio Civico è un presidio educativo aperto e accessibile, pensato da e per i giovani tra i 14 e i 35 anni, che tiene insieme sport, formazione, cultura, aggregazione ed attività sociali. Il suo compito è fare da ponte tra i ragazzi e quello che la comunità ha da offrire, collegando persone, opportunità e risorse che spesso esistono ma restano scollegate.

Dentro uno Spazio Civico i giovani non sono semplici utenti. Si incontrano, partecipano, imparano, si orientano, sviluppano competenze e fanno esperienza di cittadinanza attiva, con un ruolo da protagonisti nelle attività e nella vita della comunità. È un luogo dinamico e aperto al dialogo, che punta a costruire nel tempo relazioni solide e valore sociale per tutto il territorio. "Fabbrica" ne sostiene la creazione, il consolidamento e lo sviluppo, puntando a promuovere il protagonismo giovanile e il benessere psicofisico, sostenere orientamento e formazione con opportunità concrete di crescita delle competenze, rafforzare la partecipazione alla vita delle comunità e l'inclusione sociale, valorizzare il ruolo attivo dei giovani nello sviluppo sociale, culturale e territoriale. Il programma "Fabbrica" raccoglie l'esperienza di iniziative come Spazi Civici di Comunità e RiGenerazioni, costruite in questi anni dal Dipartimento e da Sport e Salute e che hanno cambiato il volto di alcune realtà sociali in Italia.



Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante la mattinata, ha sottolineato come “alla base di questo progetto c’è una convinzione profonda: i giovani non devono essere soltanto destinatari delle politiche pubbliche, ma protagonisti delle scelte e delle iniziative che riguardano il loro futuro e quello delle comunità nelle quali vivono. Incontro, ascolto, confronto e partecipazione sono i principi che guidano il nostro impegno di Governo per valorizzare le idee, i talenti e le energie delle giovani generazioni, senza trascurare il loro disagio e le difficoltà nelle quali vivono in questi tempi. Non è un caso che abbiamo scelto di avviare questo percorso nazionale proprio da Ascoli Piceno, una città che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le politiche giovanili. Con il nuovo progetto Fabbrica, che si affianca a RiGenerazioni, abbiamo messo in campo complessivamente oltre 50 milioni di euro da destinare ad attività e iniziative rivolte ai giovani su tutto il territorio nazionale. In particolare, Fabbrica-spazi Civici per la Gioventù potrà finanziare tra i 120 e i 150 progetti territoriali, della durata dai 18 ai 24 mesi per un contributo da 150.000 a 250.000 euro. Un investimento importante che testimonia la volontà di questo Governo, guidato da Giorgia Meloni, di trasformare l’ascolto in azioni concrete e di offrire alle ragazze e ai ragazzi strumenti e opportunità per essere protagonisti dello sviluppo delle proprie comunità. Perché investire sui giovani significa investire sul futuro dell’intera Nazione”.

"È motivo di grande orgoglio per la nostra città aver ospitato il lancio nazionale di ‘Fabbrica’, programma che mette al centro i giovani e ne riconosce talento, idee e capacità di generare cambiamento. Creare luoghi in cui i ragazzi possano incontrarsi, esprimersi, sviluppare competenze, condividere esperienze e trasformare le loro aspirazioni in progetti concreti significa davvero investire – fin da oggi – sul futuro delle nuove generazioni e dei nostri territori. Ascoli Piceno è Città Italiana dei Giovani 2026: una città che sa ascoltare e che sa dare seguito all’ascolto, che pone la propria fiducia nei ragazzi, valorizza le loro competenze e attua le loro idee. In questo processo, ‘Fabbrica’ permetterà di coinvolgere ulteriormente i giovani nella vita attiva delle nostre comunità”, lo dichiara il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

"Per un ragazzo avere un posto dove andare, dove qualcuno lo ascolta e dove può fare qualcosa di utile, cambia molto. Nei piccoli centri e nelle province questo posto spesso manca, o è troppo lontano. Le società sportive e il Terzo Settore invece ci sono già: stanno nei quartieri, conoscono le famiglie, aprono ogni giorno. Il Governo con Fabbrica vuole dare a questi presìdi gli strumenti per diventare Spazi Civici veri, dove lo sport si intreccia con formazione, cultura e partecipazione, e noi di Sport e Salute siamo pronti a fare la nostra parte, non solo per le azioni amministrative, ma mettendo a sistema la conoscenza del territorio e dando sostegno alle associazioni e società che in tutta Italia rappresentano dei validi punti di riferimento" è il commento di Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute. L'Avviso Pubblico, che vale 27 milioni di euro, è rivolto alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Rasd e agli Enti del Terzo Settore, costituiti come associazione o fondazione, iscritti al Runts. Le candidature, attraverso la piattaforma dedicata, si aprono alle 12:00 del 4 novembre 2026 e si chiudono alle 12:00 del 18 dicembre 2026.

