

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il gruppo di hacker filorussi 'Noname057(16)' ha nuovamente preso di mira sul proprio canale Telegram il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo hanno riferito fonti informate. Gli hacker hanno fatto riferimento alla denuncia da parte di Tajani dell'attacco informatico a siti delle ambasciate italiane nel mondo e di alberghi collegati alle Olimpiadi Milan-Cortina, di cui il gruppo ha rivendicato la responsabilità.

