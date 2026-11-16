

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo evitare di avere paura perché non sono attacchi che possono colpire le persone direttamente. Sono attacchi che puntano a creare il panico e a creare caos, ma noi dobbiamo agire con fermezza, con intelligenza, con prevenzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'evento 'Treviso d'autore', promosso da Vis Factor e curato da Valentina Fontana e Francesca Carollo, parlando dei "tre tipi di attacco, le mail, spam, gli attacchi cibernetici e gli attacchi degli hacker" e di "criminali che tentano di creare il caos", di "spaventare l'opinione pubblica". Per il primo tipo, ha rimarcato, "il governo ha deciso che non deve essere evacuato alcun edificio quando c'è un messaggio mandato a migliaia di indirizzi". Per il resto, ha proseguito, "dobbiamo difendere sempre di più i nostri sistemi informatici e per quanto riguarda gli hacker dobbiamo individuarli". "Il governo non è affatto inerme, stiamo investendo in sicurezza cibernetica - ha detto Tajani - Dobbiamo continuare a vigilare perché c'è un'evoluzione continua nella guerra cibernetica. Continueremo a valorizzare la ricerca e a essere sempre più attivi per tutelare la sicurezza dei nostri concittadini e delle informazioni". "Dobbiamo evitare che questi criminali che tentano di creare il caos, di spaventare l'opinione pubblica possano raggiungere l'obiettivo - ha affermato - Ma credo gli italiani siano abbastanza intelligenti e sappiano che c'è un governo che lavora e sta facendo di tutto, coinvolgendo anche le forze di opposizione". "Non credo dobbiamo modificare il nostro modello di vita", ha proseguito Tajani, invitando a maggiore attenzione "nell'utilizzo degli strumenti informatici".



"Tutti quanti vogliamo si acceleri un accordo per riaprire Hormuz. Le parole di Trump non sono andate in questa direzione, vuole fare ancora pressioni economiche sull'Iran" ha aggiunto Tajani. Il titolare della Farnesina ha parlato della mediazione dell'Oman. "Vediamo che effetti potrà avere", ha detto, aggiungendo che il "Qatar si sta muovendo" e facendo riferimento anche a "un tentativo dei 4+4" (Italia, Francia, Germania, Regno Unito per il lato europeo e dall'altro, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan ed Egitto)."Vediamo quello che si può fare", ha ribadito, parlando poi anche degli attacchi degli Houthi dello Yemen e dello Stretto di Bab el-Mandeb da cui "passa il 40% del nostro traffico marittimo commerciale, il 60% dei beni che vanno verso Oriente". Tajani ha ricordato la missione navale Aspides e ha poi ribadito che "continuiamo a fare pressioni affinché si possa trovare un accordo". "Non è facile, incrociamo le dita - ha spiegato- Spingiamo in tutte le direzioni per cercare di trovare una soluzione positiva".

"Ce ne sono tantissime di possibilità", c'è "tempo" e "vedremo quello che accadrà tra qualche anno" quando si concluderà il mandato del presidente Sergio Mattarella. Ha risposto così il ministro degli Esteri interpellato su quante siano le possibilità di avere un nuovo presidente della Repubblica donna. "Io sono assolutamente favorevole - ha affermato Tajani - L'importante è che si individui una donna che lo voglia fare, lo possa fare. Abbiamo tante donne eminenti nella politica, nel mondo del lavoro, nel mondo delle istituzioni che hanno il curriculum". "Noi abbiamo, per quanto riguarda il mio partito, scelto anche il primo presidente del Senato donna, Elisabetta Alberti Casellati - ha sottolineato Tajani - Mi auguro possa essere una donna, l'importante è che possa essere un presidente della Repubblica che garantisca l'unità nazionale, l'equilibrio e magari, perché no, di centrodestra".

"Credo che sulle questioni territoriali ucraine gli unici a decidere possono essere gli ucraini" e "solo Volodymyr Zelensky può decidere insieme al suo Paese quali possono essere le cessioni territoriali, se vogliono farle" ha infine detto Tajani, commentando le affermazioni del presidente ucraino sulla proposta che sarebbe stata avanzata dagli Stati Uniti riguardo la possibile cessione del Donbass e in cambio dell'adesione alla Nato.

