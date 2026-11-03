

Roma, 3 nov.(Adnkronos) - Gli Stati membri colpiti stanno investigando e “le agenzie di cybersicurezza di ogni Paese stanno provvedendo alla guidance necessaria. Enisa sta supportando la condivisione di informazioni a diversi livelli, in questo momento è attivamente in corso uno scambio di informazioni approfondito". Lo dice un portavoce Enisa, l'agenzia Ue per la cybersecurity, raggiunto da Adnkronos.

"La nostra raccomandazione è seguire le indicazioni delle agenzie nazionali. La vasta scala di questi eventi mostra che è importante cooperare a livello europeo". Sull'origine degli attacchi da Enisa dichiarano che "con le indagini in corso, al momento non possiamo condividere altre informazioni”.

