Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Addio a Cesare Cursi, ultimo democristiano fanfaniano. Ha attraversato prima e seconda Repubblica compiendo scelte che sono sempre coincise con le nostre, compreso il sostegno disinteressato a Giorgia Meloni". Lo scrive su X Gianfranco Rotondi.
Cursi: Rotondi, 'addio all'ultimo democristiano fanfaniano'
15 novembre, 2025 • 21:28
