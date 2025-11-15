

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "La notizia della scomparsa del senatore Cesare Cursi ci addolora profondamente. Con la sua perdita, l'Italia perde un punto di riferimento istituzionale di elevato spessore e caratterizzato da competenza e attaccamento al territorio. Insieme a lui, abbiamo condiviso molte battaglie per il collegio di Roma Centro, come quella contro la chiusura dell'Ospedale San Giacomo degli Incurabili nel 2008. Nel corso della sua attività politica, sia in Parlamento che al Governo e nelle varie responsabilità ricoperte, ha dato prova di grande rigore e impegno costante nella difesa dei cittadini più vulnerabili, focalizzandosi in particolare sui temi della sanità e delle politiche sociali. Il suo apporto al bene della Nazione non sarà mai dimenticato. Un abbraccio alla moglie Lia e alle figlie". Così Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della camera.

