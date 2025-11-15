

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “I senatori di Fratelli d’Italia sono vicini alla famiglia di Cesare Cursi, nostro collega per tre legislature, oltre che due volte sottosegretario, scomparso oggi. Competenza, passione civile, profondo senso delle Istituzioni hanno contraddistinto il suo impegno a Palazzo Madama, lasciando anche il ricordo di grande umanità e capacità di dialogare con tutti, forte di una approfondita conoscenza dei temi che trattava. Un esempio per tutti noi che proseguiamo il suo lavoro, sempre al servizio del bene dell’Italia”. Lo sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.

