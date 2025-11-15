

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Ho appreso con dolore della notizia della scomparsa di Cesare Cursi. Parlamentare di lungo corso, fu senatore di Alleanza nazionale, presidente della commissione Sanità di Palazzo Madama e sottosegretario alla Salute. Diede un contributo importante alla nascita di Alleanza nazionale per unire l'area cattolica alla destra politica". Lo sottolinea Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Lo ricorderemo sempre attivo, operoso nel suo ufficio in Piazza della Maddalena, con un ritratto di Amintore Fanfani alle spalle, del quale era stato giovane collaboratore. Seppe unire -ribadisce l'esponente azzurro- la cultura cattolica a quella di una destra che si modernizzava e non tradì mai gli insegnamenti di un grande protagonista della storia italiana del dopoguerra. Ricordiamo Cesare per il suo impegno infaticabile e la passione che ha sempre avuto sui temi delle politiche sociali e della politica sanitaria”.

