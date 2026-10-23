

Madrid, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "L'oncologia sta vivendo una fase di importanti progressi, grazie a terapie sempre più innovative e personalizzate" Lo sottolinea Giuseppe Curigliano, presidente eletto della Società europea di oncologia medica (Esmo), in apertura del congresso Esmo 2026, in corso a Madrid.

Tra le novità più promettenti, Curigliano evidenzia "i vaccini terapeutici a mRNA personalizzati per i pazienti con melanoma ad alto rischio, che nei primi risultati hanno mostrato una riduzione del rischio di recidiva". Grande interesse anche per "gli anticorpi bispecifici nel tumore polmonare a piccole cellule e per gli anticorpi coniugati nel tumore gastrico" ha aggiunto nella conferenza stampa promossa da Aiom (Associazione italiana oncologia medica) in apertura dei lavori.

L'Italia si conferma inoltre al terzo posto al mondo per numero di abstract presentati e accettati al congresso, dopo Stati Uniti e Cina, a testimonianza della qualità della ricerca oncologica nazionale. "Oggi il tumore non può più essere considerato un'unica malattia: grazie all'analisi molecolare possiamo identificare sottogruppi di pazienti e scegliere le cure più adatte a ciascuno" sottolinea Curigliano. "La sfida", conclude, "è garantire che i progressi scientifici si traducano rapidamente in benefici concreti per i pazienti, superando gli ostacoli burocratici che ancora rallentano l'accesso alle nuove terapie".

