Milano 27 Novembre 2024

Cena natalizia al Portrait di Milano per raccolta fondi a favore di Fondazione Mente, con lo scopo di creare “Borse di studio” per il loro Centro Ippocrate a sostegno delle famiglie in difficoltà per terapie e parent Training.

Il 27 novembre si è tenuta a Milano la cena natalizia di beneficienza a favore di Fondazione Mente, organizzata da Manuele D’Oppido e Vanessa Bozzacchi e dal suo board promotore, composto da Umberta Gnutti Beretta, Sara Sozzani Maino, Alfonso Liguori, Paolo Stella, Sara Castelli Gattinara e Jacopo Durazzani che ne l’organizzazione e la direzione artistica.

Mettere più Cuore e Mente questo natale, ecco ciò che la Fondazione ricorda.

Con la sua cena di natale, il desiderio è di riunire alcuni suoi sostenitori ed altri nuovi amici per raccontare loro ciò che è stato possibile realizzare con una parte dei fondi ricavati in questi due anni e ciò che verrà fatto con i proventi dell’evento natalizio.

Grazie al ricavato di alcune donazioni Fondazione Mente ETS ha aperto il centro Ippocrate Impresa sociale Srl.

Un centro nel cuore di Roma che si occupa di diagnosi e terapie di vario tipo per ragazzi e bambini con disturbi del neuroviluppo.

Il progetto perseguito dalla Fondazione Mente, grazie all’apertura del Centro Ippocrate prevede l’assistenza con l’erogazione di 15 borse di studio per bambini dai 3 ai 14 anni e per sostenere le famiglie con percorsi personalizzati di parent training.

I bambini che usufruiranno del contributo sono bambini con differenti disturbi e ritardi: spettro autistico e/o disturbi cognitivi-comportamentali, del linguaggio, emozionali, etc.

Il progetto è volto all’educazione, relazione ed integrazione sociale, al fine di migliorare la qualità della vita degli utenti e delle loro famiglie attraverso attività, terapie ed educazione assistite.

Le borse di studio puntano unicamente a migliorare la qualità della vita degli utenti con terapie cucite su misura per ciascuno di loro. Aumentando negli utenti le autonomie e la loro indipendenza. Il progetto prevende un’intensa attività di ricerca sul tema dell’autismo e di grande formazione professionale per i terapisti che ne faranno parte.

Organizzata nell’esclusiva Location, Portrait Milano, Hotel del brand Lungarno Collection, la società di gestione alberghiera di proprietà della famiglia Ferragamo, che ha deciso di ospitare la serata,

Nella suggestiva location dell’ex Seminario Arcivescovile, grazie a un attento progetto di rinnovamento conservativo affidato all’Architetto Michele De Lucchi.

Un tavolo imperiale di 106 persone, per le quali lo Chef Luigi Cinotti han servito una cena composta da Ravioli ripieni di zucca, fonduta di pecorino, semi e olio di zucca, Cappone ripieno, maggiorana, purea di patate e cavolo riccio e come alternativa vegetariana Bistecca di cavolfiore arrosto e tartufo nero pregiato mentre il Pastry Chef Cesare Murzilli ne ha firmato il dessert con un Panettone artigianale con crema allo zabaione

La cena è stata accompagnata dai vini di Castello Di Cigognola che ne ha sponsorizzato il winery offrendo:

• Aperitivo e primo: Moratti Cuvée ‘More Pas Dosé, Metodo Classico 100% Pinot Nero

• Secondo: Castello di Cigognola 2021, Pinot Nero

• Dolce: Moratti Rosé Brut 2019, Metodo Classico 100% Pinot Nero

Per i bianchi fermi:

• Castello di Cigognola, Bianca, vino bianco da uve Barbera

• Bentu Luna, Unda, Vermentino di Sardegna DOC

Gli invitati hanno trovato al loro posto un gift gentilmente offerto da Chanel beauty.

Il Design dell’evento è stato curato dalla Vincenzo Dascanio, azienda che trasforma ogni momento in esperienza.

Alla fine della cena I Santi Francesi hanno cantato Live alcuni loro pezzi e Settimio Benedusi ha scattato tutti gli ospiti regalando loro un suo pregiato ricordo stampato del suo progetto “Fotografia Popolare”.

L’evento è stato realizzato grazie a Loro Piana e Giorgio Armani che hanno gentilmente sponsorizzato la serata ed anche grazie al sostegno degli amici della Fondazione: Fendi, Gucci, Vincenzo Dascanio e Castello di Cigognola.

Alla cena intima presenti per sostenere la Fondazione ed il suo progetto: imprenditori, note maison di moda come Tod’s, Hogan, Fay, Max Mara, Etro, oltre agli sponsor e tra le celebrities Alessandra Mastronardi, Dario Aita, Matilda De Angelis, Meilssa Satta, Camilla Filippi, Giusy Buscemi, Achille Lauro, il designer Giuliano Calza, la stilista Federica Bonifaci, l’artista Tali Lennox, Carlo Cracco, I Santi Francesi (Alessandro De Santis e Mario Francese), la modella Amina, Candela Pelizza, Alessandra Airò, Paolo Stella, e molti altri ospiti.

Note in più:

Fondazione Mente

nasce dalle idee, dall’impegno e soprattutto dall’esperienza dei suoi fondatori, Vanessa Bozzacchi e Manuele D’Oppido, che si confrontano da anni e in prima persona con le problematiche dell’autismo. Lo testimonia la stessa campagna social di lancio della Fondazione (#iosonoleone) che, nelle scorse settimane, ha avuto come protagonista proprio Leone, figlio di Vanessa: un bellissimo bambino di quasi 9 anni, che già a 16 mesi ricevette una prima diagnosi di spettro autistico con disturbo della comunicazione (qui i dettagli della sua storia).

“La nostra idea è che quella di creare con il progetto di Roma un modello ludico-terapico che, con pazienza e perseveranza, possa essere replicato dalla Fondazione per offrire, ad altre aree di Italia, l’erogazione in un unico posto di servizi integrati di terapia, animazione, sport e ricerca” auspicano Vanessa e Manuele.

Centro Ippocrate Impresa Sociale srl

si occupa di eseguire terapie neurocognitive comportamentali per bambini e adolescenti nello spettro autistico. Il centro è un progetto di Fondazione Mente.

Il centro offre le seguenti terapie:

- Terapie cognitivo - comportamentali

- Psicoterapia

- Consulenza genitori

- Intervento scolastico

- Intervento domiciliare

- Parent training

- Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione

- Logopedia

- Neuropsicomotricità

- Valutazioni diagnostiche

Portrait Milano

Portrait è un brand Lungarno Collection, la società di gestione alberghiera di proprietà della famiglia Ferragamo. Dopo Roma e Firenze, nel 2022 nasce Portrait Milano, con l’obiettivo di evolversi e divenire per i propri ospiti non solo un hotel, ma una vera destinazione nel cuore della città. Nella suggestiva location dell’ex Seminario Arcivescovile, grazie a un attento progetto di rinnovamento conservativo affidato all’Architetto Michele De Lucchi, l’ospitalità su misura che contraddistingue il brand Portrait si sviluppa a partire dal primo piano dell’edificio, con le sue 73 camere e suite a firma dell’architetto Michele Bonan.

Al piano terra, al centro di questo splendido monumento, si trova la Piazza di Portrait Milano con i suoi oltre 2800 mq che, aperti alla città di Milano, rappresentano l’area pubblica del progetto che mette in comunicazione Corso Venezia 11 con via S. Andrea 10. Tutt’intorno: un elegante colonnato seicentesco, su cui affacciano ristoranti, bar, boutique e proposte benessere.

Il loggiato al secondo piano, luminoso durante il giorno, dopo il tramonto si riempie dell’affascinante atmosfera di un tempo e si trasforma in un luogo suggestivo per ospitare un cocktail o una cena a lume di candela.

