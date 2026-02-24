

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato "il valore culturale, ma anche politico, in un momento così delicato" dell'iniziativa 'Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo', presentata alla Farnesina. "Noi viviamo una stagione di grande crisi internazionale - ha spiegato - Il nostro impegno è di costruire la pace. E come si costruisce la pace? Non basta aspettare qualche bandiera. La pace è il punto di dialogo. E la cultura è un straordinario strumento di dialogo, perché la cultura non è mai di parte. La cultura è, forse, la migliore espressione della umanità. E quindi fa sì che Matera possa trasformarsi in una città dell'area del Mediterraneo, da dove partano i messaggi positivi per costruire la pace, a trasformare questa bellissima realtà in un nuovo messaggio centrale per costruire la pace".

"Io credo nel ruolo fortissimo che noi possiamo svolgere nell'area del Mediterraneo, rappresenta la nostra priorità. Inoltre, il Mediterraneo si allunga attraverso il Mar Rosso fino all'Indo Pacifico, quindi è una continuità marittima. Siamo anche un paese dove l'export rappresenta circa il 40% del prodotto interno lordo. Il mare può inoltre essere portatore di pace. La Basilicata si affaccia su due mari, Matera non è una città di mare, ma il mare è a qualche chilometro. Quindi ritengo che questa iniziativa non sia soltanto un'opportunità per la città, ma noi dobbiamo in questo momento utilizzare termini più pragmatici, pensando all'opportunità che ha la città di Matera e di aggiungere un altro passetto nella costruzione della pace e del dialogo internazionale".

