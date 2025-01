Agrigento, 18 gen. (Adnkronos) - "Oggi è stata una giornata ricca di emozioni e densa di significati. Voglio ringraziare il nostro Presidente Sergio Mattarella per aver definito pubblicamente “Lampedusa avanguardia della civiltà europea ed espressione di cultura solidale”. Mi sono ulteriormente emozionato perché prima di lasciare il teatro, il Presidente si è soffermato ed abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola. Anche in questa circostanza ha elogiato il popolo che mi onoro di rappresentare, definendoci “isola bellissima e popolo straordinario, orgoglio del nostro paese”. Ho salutato il Presidente invitandolo a tornare a Lampedusa, e ci siamo lasciati con una calorosa stretta di mano". Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. "Un grazie di cuore va anche al Presidente della Regione, Schifani, che ha avuto parole di apprezzamento per la mia isola, ed è sempre attento ai bisogni del mio Comune- dice -Grazie anche agli studenti che hanno preso parte a questa giornata, al Preside ed agli Insegnanti che li hanno accompagnati".

"Agrigento - cosi come gli altri territori della provincia - sono terre straordinarie che vantano un patrimonio storico, culturale e naturalistico, che non ha nulla da invidiare ad altre più rinomate località, anche non italiane- aggiunge -Ma tutti dobbiamo imparare ad essere più rispettosi e grati per quello che ci è stato lasciato. Ogni tanto “si cade”, come ci ricorda l’emozionante video di presentazione di Agrigento Capitale della Cultura, ma l’importante è alzarsi e mettersi a correre".