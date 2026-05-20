

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Prende il via il primo Protocollo d’Intesa per la Cooperazione Culturale tra grandi centri storici urbani. Il Municipio I Roma Centro e il distretto di Manhattan, cuore storico di New York, hanno sottoscritto oggi l’accordo nell’ambito del Forum Cultura Roma Centro (Archivi, Biblioteche, Musei, Scuole) della Camera di Commercio di Roma. Il presidente del distretto di Manhattan Brad Hoylman-Sigal ha messo la firma su un’intesa, che prevede un quadro di cooperazione culturale e dialogo istituzionale tra i due grandi centri storici. L’accordo, che rimarrà in vigore per tre anni, è stato ideato con l’obiettivo di dare vita a una nuova rete internazionale fondata sulla cooperazione culturale, sul confronto tra modelli di governance e sulla valorizzazione della cultura come infrastruttura pubblica contemporanea. Il territorio del Primo Municipio costituisce il cuore storico, istituzionale e culturale della Capitale e concentra una parte fondamentale del patrimonio culturale italiano: musei civici e nazionali, archivi storici, biblioteche, scuole, università, accademie, fondazioni culturali, sedi ministeriali e luoghi simbolici della vita pubblica. È in questo contesto che nasce il Protocollo con Manhattan, cuore storico di New York.



Tra le iniziative dell’accordo figurano forme di collaborazione tra musei, archivi, biblioteche, università, istituzioni culturali e realtà educative dei due territori, promuovendo scambi culturali, iniziative artistiche, programmi rivolti ai giovani e progetti di arte pubblica. La firma è avvenuta nell’ambito del 'Forum Cultura Roma Centro' che rappresenta una delle più importanti iniziative istituzionali dedicate al tema della governance culturale urbana territoriale promosse negli ultimi anni a Roma. ''È un onore per noi partecipare a questo nuovo accordo sulla cultura, sulla responsabilità pubblica e sul futuro delle grandi città storiche. New York City e Roma sono due delle città più iconiche al mondo, sono luoghi di creatività, diversità ed energia civica. Appartengono ai loro cittadini ma anche all’immaginario globale. Condividono qualcosa di profondo, non sono solo distretti amministrativi, sono centri storici viventi. Ogni strada, ogni piazza, ogni palazzo portano storie del passato mentre ospitano la vita del presente”, ha detto Zohran Mamdani il sindaco di New York City in un video messaggio che ha aperto il Forum.



''Questa partnership riconosce che i due centri storici non devono diventare musei per sé stessi ma devono rimanere luoghi vivaci, inclusivi e abitati dai loro residenti. A New York City sappiamo che la cultura è un’infrastruttura, supporta l’istruzione, rafforza la comunità, alimenta l’economia e crea un senso di appartenenza. Io so che Roma questo lo può capire profondamente. Con questo accordo apriamo un percorso di cooperazione tra due straordinari centri urbani. In un periodo in cui il mondo spesso si sente diviso, i rapporti tra città diventano ponti di speranza e di intelligenza. Che questo sia solo l’inizio di una lunga amicizia''.



''Con questo accordo il Municipio I compie un passo profondamente innovativo: per la prima volta le due più iconiche città del mondo, scelgono di dialogare attraverso i loro centri storici non soltanto sul piano simbolico, ma attraverso una vera cooperazione culturale tra istituzioni, musei, archivi, biblioteche, scuole e comunità civiche - ha dichiarato Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del Municipio I, organizzatrice del 'Forum Cultura Roma Centro' - Questo progetto nasce da una convinzione precisa: le città storiche non possono limitarsi a custodire il passato, ma devono produrre contemporaneità, immaginario e relazioni internazionali. Abbiamo costruito questo Protocollo perché crediamo che la cultura non sia un settore accessorio delle amministrazioni, ma una infrastruttura strategica. Il centro di Roma deve tornare a pensarsi non solo come un luogo che conserva la propria grandezza, ma come un territorio che la esercita''.

